Der Alkotest verlief beim Autofahrer positiv © Weichselbraun

Ein 30-jähriger Oberkärntner war am Freitag am frühen Abend mit seinem Auto auf der Katschberg Bundesstraße (B 99) in Eisentratten in der Gemeinde Krems unterwegs. Gegen 17.30 Uhr übersah er einen 85-jährigen Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Es kam zu seinem Zusammenstoß. Dabei stürzte der dunkel bekleidete Fußgänger. Er erlitt schwere Verletzungen. Die Rettung brachte den Mann in das Krankenhaus Spittal/Drau. Ein Alkotest beim PKW-Lenker verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.