Tausende Haushalte ohne Strom Schnee und Starkregen führten in der Nacht zu 150 Feuerwehreinsätzen

Die Lage in Oberkärnten und Osttirol hat sich über die Nacht zugespitzt, Straßen mussten gesperrt werden. In Osttirol kam es gegen Mitternacht zu einem totalen Stromausfall. In Kärnten sind Samstagfrüh 2600 Haushalte ohne Strom.