Von Obervellach aus gibt es kein Weiterkommen Richtung Heiligenblut und Mallnitz. Auch in Osttirol wurden nächtliche Straßensperren angeordnet. Im Bezirk Lienz waren am Abend wieder 4500 Haushalte ohne Strom.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Winter hat Osttirol, aber auch Teile Oberkärntens im Griff © Ruggenthaler

Schnee, Regen, Sturm. Das Wetter hat Kärnten seit einigen Tagen fest im Griff. Am Freitagabend spitzte sich die Situation zu. Der Spittaler Bezirkshauptmann Klaus Brandner ordnete an, die Bundesstraßen von Obervellach nach Heiligenblut und nach Mallnitz zu sperren. „Es gibt keine Umleitungen“, so die Polizei. „Für die Einsatzkräfte besteht Lebensgefahr“, warnt Brandner. Bei Tageslicht will man sich heute ein Bild der Lage machen.