Der Alpengasthof Krendlmar und rund 35 Häuser sind diesen Winter nicht erreichbar © Camilla Kleinsasser

Rund 35 Ferienhäuser sowie der Alpengasthof Krendlmar befinden sich in der Nähe der Mittelstation der Goldeck-Pendelbahn (1650 Meter). Diesen Winter scheint es für die Besitzer keine Möglichkeit zu geben, zu ihren Häusern im Dorf Goldeck zu gelangen. Auch Wirt Karl Sattlegger kündigte an, nicht aufzusperren. Auslöser dafür ist mitunter jenes Unglück, bei dem am 2. April dieses Jahres ein Mitarbeiter der Goldeck-Bergbahnen bei Wartungsarbeiten tödlich verletzt wurde. Seither ist die in den 1960er-Jahren errichtete Pendelbahn außer Betrieb.