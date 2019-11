Kleine Zeitung +

Schwer verletzt Lenkerin zwischen Pkw und Betonpfeiler eingeklemmt

Eine Spittalerin fuhr in der Früh mit ihrem Wagen aus der Garage. Als sie die Türe schließen wollte, setzte sich der Pkw auf der steilen Zufahrt in Bewegung. Die Frau versuchte, in das Fahrzeug zu springen.