Der Großteil der Stromversorgung wurde wiederhergestellt © Kelag

Der Schnee in Oberkärnten und der Regen in Teilen Unterkärntens setzt die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft. Am Vormittag tagte in der Landesalarm- und Warnzentrale der Krisenstab des Landes mit unter anderem Behördenvertretern, Feuerwehr, Bundesheer und Meteorologen der ZAMG unter der Leitung von Katastrophenschutzbeauftragten Markus Hudobnik. Man stehe in ständigen Kontakt mit den Betroffenen vor Ort. Genaue Prognosen sollen die Koordinierung eines Einsatzplans erleichtern. In Osttirol sind Schulen geschlossen, Bahnstrecken sind unterbrochen.