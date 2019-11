Facebook

Bäume drohten Donnerstagfrüh auf die Kreuzbergstraße zu stürzen © KK/BH SPITTAL

Vertreter der Wildbach- und Lawinenverbauung, der Geologie und Bezirksforstinspektion Spittal erkundeten Donnerstagnachmittag mittels Polizeihubschrauber, welche Schäden nach den heftigen Niederschlägen am Mittwoch entstanden sind. Markus Lerch, Sicherheitsreferent der Bezirkshauptmannschaft, sagt, dass es vor allem in Stall, Rangersdorf, Winklern, Mörtschach, Großkirchheim und Heiligenblut in den Wäldern und Bachläufen Schneebrüche und -würfe gibt, die derzeit aber keine unmittelbare Verklausungsgefahr darstellen.



„Auf einigen landwirtschaftlichen Flächen im Oberen Mölltal gibt es kleinräumigere Absitzungen des Erdreichs, die ebenfalls keine Gefahr darstellen.“ In Radenthein kam es im Göllgraben oberhalb von Döbriach zu stärkeren Rutschungen, die aber nicht weiter abzurutschen drohen.

Flugaufnahme von der Hangrutschung im Göllgraben, Gemeinde Radenthein © KK/BH SPITTAL

Als ebenfalls noch ungefährlich stellten sich Hangrutschungen beim Schleier-Wasserfall in Malta heraus. Freitagfrüh wird ein wintertauglich umgebauter Black-Hawk Hubschrauber durch die dicht verschneiten Wälder des Mölltales fliegen, um den Schnee von den Bäumen zu fegen, damit es zu keinen weiteren Schneebrüchen kommt. „Wir erwarten am Freitag und Sonntag starke Niederschläge. So schlimm wie 2018, wo es zu großräumigeren Überschwemmungen kam, wird es nicht werden“, sagt Lerch.