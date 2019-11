Oberkärnten und Osttirol Black Hawk soll Bäume vom Schnee befreien

Um die Bäume zu entlasten, soll ein gewagtes Manöver durchgeführt werden. In Osttirol bleiben Schulen geschlossen.

© Debelak/Bundesheer

In Oberkärnten werden ab Freitag neue Niederschläge erwartet. Die Vorkehrungen laufen derzeit auf Hochtouren. Besonders genau wird die Situation in der Gemeinde Großkirchheim beobachtet. Dort hat Sturm Vaia im Vorjahr den Schutzwald stark beschädigt. "Wo der Schutzwald stehen sollte, steht jetzt bis auf ein paar Lärchen nichts mehr. Sollte Schnee kommen, haben wir einen Ausnahmezustand", sagt Bürgermeister Peter Suntinger. Die Hoffnung ist derzeit, dass die Hälfte der Niederschläge "nur" in Form von Regen niedergeht.