Beim traditionellen Christkindlmarkt des Lions-Clubs im Schloss Porcia gibt es am 7. Dezember wieder einen Flohmarkt für den noch Verkaufsgegenstände gesucht werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lions-Club sucht Flohmarkt-Artikel für den guten Zweck © RIE-PRESS

Der Lions Club Spittal veranstaltet am 7. Dezember im Innenhof des Schlosses Porcia wieder den traditionellen Christkindlmarkt. Für den Flohmarkt werden Verkaufsgegenstände wie Bücher, Kitsch und Kunst oder sonstige Dinge – keine Textilien oder Elektrogeräte – gesucht. Die Spenden können vom 25. bis 29. November in der Zeit von 7 bis 16 Uhr bei Elektro Krobath, Ortenburgerstraße 16, in Spittal abgegeben werden. Der Erlös kommt Sozialprojekten im Bezirk Spittal zugute.