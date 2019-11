Facebook

Um Wilhelm Voss wird getrauert

Sein Beruf war bis zum Ende Berufung. Der bekannte Spittal Friseurmeister Wilhelm Voss ist am 11. November knapp vor seinem 70. Geburtstag verstorben. Der Beruf wurde ihm in die Wiege gelegt. Bereits sein Vater war Friseurmeister, daher folgte Voss diesem Weg und absolvierte beim Spittaler Friseurmeister Hanns Flaschberger seine Lehre. Den nötigen Feinschliff holte sich Voss in Salons in Salzburg und München, ehe er den Familienbetrieb in Greifenburg übernahm. 1981 entschied er sich, auch in Spittal einen Salon zu eröffnen.