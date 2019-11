Das Wetter in Oberkärnten

Heute geht sich ein kleiner frühwinterlicher Spaziergang aus, bevor der nächste Schnee kommt. © Claudia Lux

Nach dem Abzug des zuletzt wetterwirksamen Tiefs beruhigt sich auch in Oberkärnten vorübergehend das Wetter wieder etwas und die vorhandenen Wolken- oder Hochnebelfelder dürften sogar der Sonne etwas Platz zum Scheinen lassen. Dazu sollte es tagsüber auch überwiegend trocken bleiben. Erst zum Abend hin zieht es dann vom Süden her wieder mehr und dichter zu und im Bereich der Karnischen Alpen steigt auch wieder das Schneefallrisiko langsam an.