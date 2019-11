Nach wie vor kämpft man gegen den Schnee in Oberkärnten und Osttirol an. Hänge drohen abzurutschen, Straßen sind gesperrt, Schulen und Kindergärten bleiben zum Teil geschlossen. Lesach- und Mölltal sind gesperrt.

Ob per Hand oder Gerät: Der Schnee muss weg © Hans Guggenberger

Schneefall in Oberkärnten und Osttirol, Starkregen in Unterkärnten. Der Winter meldet sich mit großen Neuschneemengen. Der Neuschneeschwerpunkt verlagerte sich am Vormittag Richtung Oberkärnten. Der nasse, schwere Schnee sorgt Mittwoch für einige Behinderungen und Straßensperren, Schulen und Kindergärten in Teilen Oberkärntens blieben geschlossen, alleine in Osttirol waren 3000 Haushalte ohne Strom. Zugverbindungen wurden gestrichen und Sperren ausgeweitet.