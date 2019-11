Das Wetter in Oberkärnten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Achtung im Straßenverkehr. Es schneit morgen bis in die Tallagen. © Claudia Lux

Das Italientief Detlef hat uns weiterhin fest im Griff und steuert sehr feuchte Luft aus Südosten in den Alpenraum. Der Tag startet mit tiefwinterlichen Bedingungen, viele Orte sind tief verschneit. Auch in der Stadt Spittal an der Drau wird es nun winterlich und es bildet sich eine Schneedecke.