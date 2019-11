Facebook

Lydia Gasser, Franz Wiedenig, Bürgermeister Siegfried Ronacher, Gabriele Patterer, Gerhard Hohenwarter, Sabine Weber und Borg-Direktor Andreas Schuller © LEOPOLD SALCHER

Meteorologe Gerhard Hohenwarter referierte in der vollen Aula des Schulzentrums Hermagor zum „Klimawandel in Kärnten“ und regte damit Schuljugend wie Erwachsene zum nach- und umdenken an. Der Vortrag war ein Höhepunkt zum Jahresthema „Klimawandel“ an der Unesco-Schule Borg Hermagor. Hohenwarter: „In 120 Jahren gab es einen Temperaturanstieg um einen Grad, seit 1980 stieg die Temperatur aufgrund der Treibgase um zwei Grad.“ Mit den bekannten Folgen: Weit trockenere Böden angesichts zunehmender Versiegelung und weniger Jahresniederschlag. Wasser fließt oberflächlich rasch ab, verdampft schneller, die Landwirtschaft wie der Fichtenbestand leiden zum Teil massiv darunter. Die Zahl der tropisch-heißen Tage nehmen wie Stürme und Starkregen zu, weil eben warme Luft weit mehr Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann.