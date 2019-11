Drei Jahre Haft drohen Mit Mordserie wie in Kitzbühel gedroht: Spittaler angeklagt

Facebook

Dem Mann drohen bis zu drei Jahre Haft © APA/Artinger

Das ging schnell: Am 20. Oktober soll ein Kärntner mit einer Mordserie wie in Kitzbühel gedroht haben. Seitdem sitzt der Mann aus dem Bezirk Spittal in Untersuchungshaft, am 18. November muss der 41-Jährige vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat ihn wegen gefährlicher Drohung angeklagt, sagt Behördensprecherin Tina Frimmel-Hesse. Der Strafrahmen beträgt bis zu drei Jahre.