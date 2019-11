Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Initiatoren des Events, die Ski for free Betriebe, und die Hausherren von Holzbau Hubmann gemeinsam mit den Seern und Vertretern des Gemischten Chors St. Lorenzen. © Holzton Gitschtal Kultur

Die Werkshalle von Holzbau Hubmann in Weißbriach verwandelte sich am vergangenen Samstag in eine „sinnliche Eventlocation“. Am Programm der „Gitschtaler Sinnlichkeiten“ waren ein Konzert der Seer, die Kärntner „Dance-Industry“ und kulinarische Schmankerl der regionalen Gasthäuser unter Federführung von Martin Waldner und dem Hotel Löffele.