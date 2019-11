Das Wetter in Oberkärnten

Im Lesachtal werden bis zu 75 Zentimeter Neuschnee erwartet © Hans Guggenberger

Das Mittelmeertief Detlef verstärkt sich und dehnt seinen Einfluss immer weiter zu uns aus. Bei dichter Bewölkung fällt ganztags Regen oder Schnee, wobei sich die Niederschläge im Verlauf des Tages von Südosten her deutlich intensivieren werden. Dabei sinkt die Schneefallgrenze mit der starken Intensität des Niederschlags stellenweise bis unter 1000 Meter Seehöhe herab. In vielen Seitentälern wird es daher richtig winterlich. "Gerade im Oberen Gailtal kommt zum Teil wieder enorm viel Neuschnee zusammen", warnt der Wetterfachmann Werner Troger. Im Raum Spittal an der Drau handelt es sich vorerst meist noch um Regen. Die Frühwerte und die Tageshöchstwerte unterscheiden sich kaum.