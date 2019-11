Seit dem Sommer wurden bereits fünf Bankomaten in Kärnten und Osttirol gesprengt. Beim aktuellen Anschlag in Gundersheim bei Kirchbach wurde auch der Vorderteil der Bank schwer beschädigt.

Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet © APA/Schlager

Neuerlich haben am Montag Bankomat-Sprenger zugeschlagen: Es ist dies die fünfte derartige Tat in Kärnten und Osttirol seit Anfang Juni. Die jüngste passierte um 2.45 Uhr in Gundersheim bei Kirchbach (Bezirk Hermagor).