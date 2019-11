Facebook

Die Straße musste freigeräumt werden © K.K. FF Millstatt

Nach den starken Regenfällen der letzten Tage kam es Samstagvormittag im Bereich des Tiefenbacherweges in Millstatt zu einem Erdrutsch, welcher die gesamte Gemeindestraße verlegte. Nach der Absicherung der Einsatzstelle wurde das in diesem Bereich abfließende Oberflächenwasser von der ausgerückten Feuerwehr Millstatt provisorisch mit einem Schlauch von der Schadensstelle weggeleitet. In weiterer Folge wurden die Randbereiche der Rutschung mit Planen und Sandsäcken abgedeckt.