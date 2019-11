Bis zu 25 Zentimeter Neuschnee hat es zum Beispiel in St. Jakob im Defereggental. Auch das Gailtal ist weiß. Am nächsten Wochenende ist mit mehr Schnee zu rechnen.

Auch im Lesachtal herrscht bereits Winter. Die Kinder freuen sich! © Hans Guggenberger

Willkommen im Winter! In vielen Teilen Kärntens und Osttirols begann es am Samstag zu schneien. In St. Jakob im Defereggental und in Anras im Osttiroler Pustertal hat es um die 25 Zentimeter Neuschnee, berichtet Meteorologe Reinhard Prugger von Meteo Experts am Samstagvormittag. Auch in der Dolomitenstadt Lienz schneite es. "Das Gailtal ist weiß und im Lesachtal liegt ebenfalls Schnee", sagt Prugger. Auf den Bergen habe es teilweise sogar schon über einen halben Meter Schnee, meint der Meteorologe.