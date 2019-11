Facebook

Sonne kämpft sich durch den zähen Nebel © Graimann

Schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt am Sonntag weitgehend das Wetter in unserem Land. Zunächst gibt es jedoch über den Niederungen einige Nebel- oder auch Hochnebelfelder. Außerhalb des Nebels, der da und dort sogar zäher sein könnte, zeigt sich zeitweise die Sonne und das Sonntagswetter präsentiert sich somit durchaus von seiner freundlichen Seite. Dazu ist es jedoch recht frisch und nach einem zum Teil frostigen Morgen steigen die Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in Greifenburg auf Werte nahe +7 Grad.