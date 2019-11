Facebook

In der Mandler Academy in Gries in Greifenburg finden Jugendliche Platz für eine qualitätsvolle Ausbildung und zur Entfaltung ihrer Stärken © KK/Martin Lugger

"Die Tischlerei hat mich schon immer interessiert, daher habe ich mich für die Lehre entschieden. Mir war es aber sehr wichtig, dass ich auf dieser Lehre aufbauen, meine Grenzen künftig erweitern kann. Daher mache ich die Lehre mit Matura, die in der Akademie sehr gefördert wird", erklärte Chantal Schwarz Donnerstagabend vor Publikum. Sie ist eine von derzeit elf Tischlerei- und Tischlereitechnik-Lehrlingen, die an der neuen Mandler Academy in Greifenburg ausgebildet wird. Diese Lehrlingsakademie präsentierte sich am Donnerstag der Öffentlichkeit.