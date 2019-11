Kleine Zeitung +

Lehrlingswettbewerb Michael Frohnwieser ist der beste Jungschmied Österreichs

Der 18-Jährige aus Penk holte sich beim Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker in Salzburg den Sieg. Seine Lehre absolviert er in der Schmiede Werner Brunner in Baldramsdorf.