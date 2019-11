Der Nachfolger von Johann Schunn, der seit 1. September in Pension ist, wird erst zu Jahresbeginn 2020 bestellt. Als aussichtsreicher Kandidat gilt Werner Mayer, derzeit Bezirkspolizeikommandant von Hermagor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch ist offen, wer neuer Bezirkspolizeikommandant von Spittal werden soll © APA/LUKAS HUTER

Wer Bezirkspolizeikommandant Johann Schunn, der seit 1. September in Pension ist, nachfolgen wird, kann seitens des Landespolizeikommandos noch nicht offiziell beantwortet werden. Rainer Dionisio, Leiter des Büros für Öffentlichkeit des Landespolizeikommandos Kärnten, sagt, dass es zwei Bewerber für die Leitung des Bezirkspolizeikommandos gegeben hat: „Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß hat ihre Entscheidung bereits getroffen. Es bedurfte auch einer Zustimmung der Personalvertretung, jetzt ist das Innenministerium am Zug. Die letzte Unterschrift leistet Landeshauptmann Peter Kaiser, wobei davon auszugehen ist, dass er sich an die Empfehlung der vorherigen Instanzen halten wird.“ Dionisio rechnet nicht damit, dass die offizielle Bestellung noch dieses Jahr erfolgt, sondern frühestens im Jänner 2020.

Der ehemalige Bezirkspolizeikommandant von Spittal, Johann Schunn © RIE-PRESS