46-Jähriger rutschte aus und stürzte auf 1,5 Meter Höhe zu Boden. Er wurde verletzt in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen.

Beim Verladen von Rundholz kam es am Dienstagvormittag in der Gemeinde Kötschach-Mauthen zu einem Zwischenfall. Ein 46-jähriger Kraftfahrer aus dem Bezirk Völkermarkt war mittels Kran auf einem Lkw mit dem Verladen beschäftigt. Dabei rutschte er aus, stürzte aus rund 1,5 Meter Höhe zu Boden und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Verletzte musste vom Rettungshubschrauber Christophorus 7 in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht werden.