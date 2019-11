Facebook

Das Etablissement heißt nach wie vor Laufhaus Lienz © Kleine Zeitung

Gut eineinhalb Jahre ist es her, dass das Laufhaus in Oberdrauburg für Aufregung bei Bürgern und der Stadt Lienz sorgte. In dicken Lettern wurde es als Laufhaus Lienz beworben. So ist es trotz Ärger bei der Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik bis heute geblieben. „Wir werden alle Mittel und Wege suchen, um das zu unterbinden“, sagte die Bürgermeisterin im Juni 2018.