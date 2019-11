Das Schlaf- und Wohlfühlstudio Kuttin ist seit Montag in der Villacher Straße in Spittal zu finden. Hier gibt es persönliche Beratung rund um den gesunden Schlaf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helmhart Kuttin freut sich mit seiner Frau Christine und Sohn Christian über die neuen Geschäftsräume © Rie-Press

Auf den Tag genau vor 12 Jahren hat Helmhart Kuttin in der Spittaler Jahnstraße sein Unternehmen eröffnet, am Montag zeigte man sich nun erstmals in der Villacherstraße (vis-a-vis von Neukauf) im neuen 260 Quadratmeter großen Schlaf- und Wohlfühlstudio.