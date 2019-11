André Hellers Garten "Anima" in Marrakesch inspirierte Julia Malischnig zum heurigen Silvesterprogramm im Spittl in Spittal. Karten sind ab sofort erhältlich.

Julia Malischnig und Kulturreferent Franz Eder © WILLI PLESCHBERGER

"Anima“, nennt Gitarrenvirtuosin Julia Malischnig ihre Silvestershow, die sie zum dritten musikalischen Jahreswechsel in ihre Heimat Spittal führt. Inspiriert durch einen Besuch in André Hellers Garten „Anima“ in Marokko verbindet sie mit dem Titel Lebensfreude im Klangparadies.