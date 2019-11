Am Soldatenfriedhof in Spittal wurde zu Allerheiligen seitens der Stadt der im Krieg Gefallenen und im Dienst getöteten Exekutivbeamten gedacht.

Siegfried Cesar, Obmann des Abwehrkämpferbundes Kärntner Oberland, kommandierte die Abordnungen © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Am Allerheiligentag, vor der Gräbersegnung an der Tausende Spittaler die Gräber ihrer Verwandten und Freunde besuchen, fand am Soldatenfriedhof die offizielle Gedenkfeier der Stadt für die Gefallenen der beiden Weltkriege, des Abwehrkampfes und für die im Dienst getöteten Exekutivbeamten statt. Musikalisch umrahmt von der Stadtkapelle Spittal mit Stabführer und Kapellmeister Johannes Köstner, fanden sich die Traditionsverbände mit Siegfried Cesar, der Feuerwehr Spittal mit Kommandant Volker Hering, sowie Vertreter der Polizei und des Roten Kreuzes und Bezirkshauptmann Klaus Brandner ein.