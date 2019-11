Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann in der Mitte ist Gebbie Johnson © KK/Museum

Im fernen Neuseeland sucht Paul Anselmi nach Nachfahren jener Bauernfamilie, bei der sein Onkel als Kriegsgefangener in Kärnten gearbeitet hat. Ein Anhaltspunkt ist ein Foto, das ins Gitschtal weist.

Zur Vorgeschichte: Die Deutsche Wehrmacht errichtete während des Zweiten Weltkrieges in ganz Kärnten mehrere Stammlager – im militärischen Sprachgebrauch Stalag genannt – für Kriegsgefangene. Das größte Stalag befand sich südlich von Wolfsberg, wo bis zu 8000 Gefangene interniert waren – zunächst polnische Offiziere, später auch belgische und französische Soldaten sowie Engländer, Australier und Neuseeländer. Der größte Teil dieser Gefangenen musste in der Landwirtschaft als Knecht oder Erntehelfer arbeiten.

Im Jahr 2013 wurde dieses dunkle Kapitel der Zeitgeschichte in einer Sonderausstellung im Museum im Lavanthaus in Wolfsberg aufgerollt. Und in der Folge meldeten sich immer wieder Menschen, die sich auf die Spuren ihrer Vorfahren begeben wollten – bis heute. „Die jüngste Anfrage stammt von einem Herrn aus Neuseeland, dessen Onkel im Stalag 18a in Wolfsberg interniert war. Auch dieser Mann, der nach der Eroberung Kretas in Gefangenschaft geraten war, wurde auf einem Bauernhof als Arbeiter eingesetzt“, erzählt Christine Ragger vom Museum im Lavanthaus. „Diese Familie will der Neffe ausfindig machen.“

Neffe Paul Anselmi aus Tauranga in Neuseeland ist mit dem Museum im brieflichen Kontakt. „Mein Onkel Gebbie Johnson wurde im Juni 1941 auf Kreta gefangen genommen und nach Wolfsberg gebracht. Nach der Freilassung kehrte er nach Neuseeland zurück. Von der Farm, der er zugeteilt war, hat er oft erzählt. Auch dass ihn die Bauersleute sehr gut behandelt haben. Er hat ihnen bis zu seinem Tod 1996 immer wieder geschrieben“, erzählt Anselmi, der jetzt auf alte Fotos gestoßen ist, sich an die Berichte des Onkels erinnert und die Familie in Kärnten ausfindig machen möchte. Die Anhaltspunkte sind allerdings dürftig. „Auf einem der Bilder sind jedoch Trachten zu sehen, die ins Gitschtal weisen. Darüber hinaus erkennt man eine kleine Kapelle, die einen Hinweis bringen könnte“, sagt Christine Ragger und fügt hinzu: „Vielleicht erkennt dort jemand die Personen und kann Herrn Anselmi weiterhelfen.“ Auf einem anderen Foto stehen Kinder, die heute erwachsen sind und noch leben könnten. Und es gibt ein Bild mit Gebbie Johnson.

Hinweise nimmt Christine Ragger entgegen (christine.ragger@wolfsberg.at; Telefon: 04352/ 537-333) und leitet sie gerne weiter.