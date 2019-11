Wölfe haben heuer deutliche Spuren hinterlassen. WWF kritisiert mangelnden Herdenschutz. Land will stattdessen „alles unternehmen, um Rudelbildung zu verhindern“.

Der Wolf hat in diesem Jahr bereits zahlreiche Nutztiere gerissen (Sujetbild) © Erik Mandre - stock.adobe.com

Der Wolf wird sich auch in Kärnten wieder ansiedeln.“ Das sagt der Experte von WWF Österreich, Christian Pichler. Vermehrte Sichtungen, vermehrte Risse und vermehrte „Beweise“ in Form von Losungen und DNA-Proben untermauern seine These.