Edith Hanschitz aus Spittal macht „Homestaging“ in der Region bekannt. Sie gestaltet und dekoriert Häuser und Wohnungen, die so dank heimeligem Charme schneller den Besitzer wechseln.

Sogar in eine alte Scheune zaubert Edith Hanschitz im Nu heimelige Wohlfühl- Atmosphäre © Camilla Kleinsasser

Hier noch eine stilvolle Vase, auf das Sofa einen Polster für die Farbe, ein originelles Bild in den Hintergrund ... Edith Hanschitz tritt zurück, um das Arrangement zu begutachten. „Vielleicht noch etwas frisches Grünes“, überlegt die Spittalerin und hat im Handumdrehen die Scheune, in der sie ihre Möbel sauber abgedeckt lagert, in eine gemütliche Komfortzone verwandelt.