Obere Ebnerwiese: Bürger erhoffen sich Unterstützung von Stadtpolitikern © Rie-Press

Bürgernähe schaut anders aus. Aus allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen waren Gemeinderäte gekommen, um sich die Anliegen der Bürger auf der Oberen Ebnerwiese in Spittal anzuhören. Manche, die am Mittwoch nicht Zeit hatten oder im Urlaub waren, haben sich im Vorhinein an Ort und Stelle informiert. Durch Abwesenheit glänzten beim Lokalaugenschein, an dem rund einhundert Bürger teilnahmen, allerdings die vier Stadtrat-Mitglieder der SPÖ. Die Bürgerinitiative wollte an den Bürgermeister oder einen seiner Stellvertreter die Unterschriftenliste übergeben, allein es war von diesen niemand vor Ort.

Die Abwesenheit von Bürgermeister & Co. wussten die Vertreter der Opposition sehr wohl für sich zu nutzen. Sie gaben den Anrainern durch ihre Anwesenheit und ihren Zuspruch jenen Rückhalt, den sich ein Bürger in so einer schwierigen Situation von einem Stadtvater erwarten kann.