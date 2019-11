Facebook

Für die Gräbersegnungen wird für heute freundliches Wetter erwartet © Rie-Press/Archiv

Der derzeit vorherrschende Hochdruckeinfluss ist zwar nur schwach ausgeprägt, er sorgt aber am Freitag nach der Auflösung einiger dichter Nebel- oder Hochnebelfelder vor allem im Gail- und Drautal tagsüber für zunehmend sonniges Wetter und vorübergehend wird es somit auch sehr freundlich sein. Dazu ist es in den Morgenstunden recht frisch und außerhalb der Hochnebelbänke sogar oft frostig. Bis zum Nachmittag steigen dann jedoch die Temperaturen mit der Sonne zum Beispiel in Dellach im Gailtal auf Werte um +9 Grad. "Die angenehmsten Wetterbedingungen findet man am Allerheiligentag auf den Bergen vor und deshalb sollte man, wenn möglich, eine Bergwanderung ins Auge fassen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.