Dohnal mit den Studenten Peter Rauter, Sulzenbacher, Marcela Mikulova, Alexander Blum, Björn Steinwender, Lukas Possenig und Moser © Nicole Kari

"Bei uns ist alles sehr familiär, es duzt sich jeder“, beschreibt Fadi Dohnal, wissenschaftlicher Leiter am Uni Campus in Lienz, die Umgangsformen zwischen Lehrenden und Studenten. Derzeit zählt der Standort Lienz 26 Mechatronikstudenten. Gelernt wird in kleinen Gruppen, jeder kennt jeden, was wiederum das Miteinander fördert. Videokonferenzschaltungen mit der Universität Innsbruck bringen den dortigen Lehrsaal „live“ nach Lienz. „Es ist interaktiv, wir können Fragen stellen und sind so mitten im Geschehen“, erzählen die Studenten.