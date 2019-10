Facebook

Nach 20 Jahren als Geschäftsführerin der Millstätter See Tourismus GmbH schlägt Maria Wilhelm neue berufliche Wege ein © WILLI PLESCHBERGER

20 Jahre waren Sie Geschäftsführerin der Millstätter See Tourismus GmbH, zu der acht Gemeinden gehören. Am 1. November folgt Ihnen Stefan Brandlehner nach. Wie schwer ist der Abschied?

MARIA THERESIA WILHELM: Auf der einen Seite war ich mit Begeisterung am Millstätter See, aber es ist auch so, dass Dinge ein Ende nehmen und sich neue Möglichkeiten auftun. Summa summarum muss man solche Dinge sportlich nehmen.