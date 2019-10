Seit 16 Jahren führte der ambitionierte Gastronom mit seiner Gattin das Restaurant Mettnitzer in der Altdeutschen Weinstube am Neuen Platz in Spittal. Der Betrieb wurde geschlossen.

Haubenkoch Karlheinz Mettnitzer ist verstorben © Rie-Press

Er war eine kulinarische Institution in Oberkärnten: Karlheinz Mettnitzer, einer der bekanntesten Haubenköche der Region, ist im 56. Lebensjahr verstorben. Gemeinsam mit Gattin Margarete führte er seit 16 Jahren das Restaurant Mettnitzer in Spittal, für deren Kulinarik das Ehepaar regelmäßig von Gourmet Kritikern ausgezeichnet wurde. Die Lehre als Koch-Kellner absolvierte der gebürtige Trebesinger bei der Hoteliersfamilie Ramsbacher am Katschberg. Anschließend wurde in Frankreich und in der Schweiz bei namhaften Häusern jene Erfahrung gesammelt, mit der er in den folgenden Jahren mit sehr viel Fleiß erfolgreich seine Betriebe führte.