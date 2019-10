Facebook

Liesertaler Gemeinde Trebesing wurde in Locarno ausgezeichnet © Willi Pleschberger

Grund zur Freude haben die Gemeinden Trebesing und Velden: Sie wurden als einzige Kärntner Gemeinden mit dem „European Energy Award“ in Gold für ihr vorbildhaftes Engagement ausgezeichnet. Verliehen wurde die Auszeichnung in Locarno in der Schweiz. „Damit gehören beide Gemeinden zu den europäischen Spitzenreitern in Sachen Energie und Klimaschutz. Das ist einerseits auf ihr langjähriges Engagement und andererseits auf ihre engagierten e5-Energieteams zurückzuführen“, freut sich Energiereferentin Landesrätin Sara Schaar.