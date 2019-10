Am Donnerstag, 31. Oktober, wird beim Clubhaus auf der Golfanlage Millstätter See, alles verkauft, was nicht niet- und nagelfest ist (10 bis 13 Uhr).

Bye-bye Clubhaus! Ehrenpräsident Hans Fian, Planer Traugott Hanke, Geschäftsführerin Berndaette Thompson, Golfbistro-Pächterin Nicole Spann, Mathias Aniwanter (Betreibergesellschaft), Präsident Christian Brugger und Golf-Pro Paul Thompson (von links) © KK/PRIVAT

„Alles muss raus!“ Mit dem Abriss und Neubau des Clubhauses auf der Golfanlage Millstätter See wird es ernst: Bevor am kommenden Montag die Bauarbeiter anrücken, wird morgen, Donnerstag, bei einem Flohmarkt (10 bis 13 Uhr) noch alles verkauft, was nicht niet- und nagelfest ist. Geschäftsführerin Bernadette Thompson: „Teller, Gläser, Büromöbel, Terrassenmöbel, Dekorationsgegenstände und vieles mehr stehen zum Verkauf.“ Würdig verabschiedet haben sich die Mitglieder am Wochenende mit einem „Bye-bye! Clubhaus Turnier“. Mit dabei waren auch Ehrenpräsident Hans Fian, Planer Traugott Hanke, Mathias Aniwanter von der Betreibergesellschaft und Präsident Christian Brugger, die alle von Nicole Spann (Golfbistro) köstlich bewirtet wurden.