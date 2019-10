Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Mayer (Dritter von rechts) feiert seinen 70er © KK/WSG RADENTHEIN

Als zwischen Ferndorf und Radenthein in den 1960er- und 70er-Jahren noch die Materialseilbahn ohne Unterbrechung lief und die Heraklith- beziehungsweise Magnesit-Werke in ihrer Hochblüte standen, war auch der Fußball in Oberkärnten in aller Munde. Ferndorf spielte damals in der Regionalliga – gleichzustellen mit der heutigen 2. Bundesliga – und Radenthein schaffte sogar den Sprung in die Nationalliga, was damals die heutige Bundesliga war.