Kleine Zeitung +

Millstätter See Radweg um den Millstätter See ist 15 Jahre alt

Eine Erfolgsgeschichte ist der rund 30 Kilometer lange Radweg rund um den Millstätter See. Im Frühjahr 2020 wird wieder gebaut: Die Stützmauer in Pesenthein wird saniert, der Radweg am Südufer beim Strandbad verlegt.