In zwei Baucontainer auf einer Baustelle in Seeboden wurde eingebrochen. Der Wert der gestohlenen Maschinen beträgt mehrere tausend Euro.

Bislang Unbekannte brachen zwischen dem 26. und dem 28. Oktober zwei versperrte Metallcontainer auf einer Baustelle in Seeboden am Millstätter See auf und stahlen zwei Motorsägen und vier Schlagbohrmaschinen. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt mehrere tausend Euro.