Joachim Gfreiner, Sepp Lederer, Johann Jury, Romanio Ettune (CAI Forni Avoltri) und Ingo Ortner © LEOPOLD SALCHER

Das Bergsteigerdorf Mauthen stand am Nationalfeiertag im Zeichen 125 Jahre örtlicher Alpenverein und 25 Jahre selbstständige Sektion „Obergailtal-Lesachtal“. Beides sind wichtige Marksteine in der Alpingeschichte dieser Region, die sich dem alpinen wie sanften Tourismus verschrieben hat. Vor 125 Jahren, konkret am 6. Mai 1894, wurde die „Section Ober-Gailthal“ vom Kötschacher Notar Carl Kögeler gegründet. Sie war die 210.´Sektion des Deutsch-Österreichischen Alpenvereins. Gestartet wurde damals mit 55 Mitgliedern. Einen ersten Erfolg verbuchte die junge Sektion wenig später mit dem Bau der ersten Wolayerseehütte. Die Selbstständigkeit blieb den Obergailtalern aber verwehrt, dazu fehlten auch die finanziellen Mittel.