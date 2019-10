Facebook

C 7 barg die verletzte Zwölfjährige - Symbolfoto © ÖAMTC

Am Sonntag gegen 10.50 Uhr nahm eine zwölfjährige bosnische Staatsangehörige an einem Skikurs am Mölltaler Gletscher teil. Sie fuhr auf der Piste Nr. 3 in weiten Bögen talwärts. Als sie gerade nach links bog fuhr ihr ein nachfolgender Skifahrer über die Skier.