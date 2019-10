Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Rettungshubschrauber RK 1 der ARA-Flugrettung war im Einsatz. © ARA/Flugrettung

Am Sonntag gegen 11.50 Uhr startete ein 21-jähriger Mann aus der Gemeinde Rennweg am Katschberg beim Kramerbichl auf der Atzensberger Alm in Rennweg mit einem Gleitschirm.