Geisterfahrer flüchtete in Salzburg vor der Polizei. Er durchbrach Schranken und beschädigte Polizeiautos - bis er in Kärnten gestoppt werden konnte. Hatte er Alkohol oder Drogen zu sich genommen?

Der Lenker war nur schwer zu stoppen. © APA/Schalber

Eine rund 100 Kilometer lange Verfolgungsjagd hat sich in der Nacht auf Sonntag ein 60-Jähriger auf der Tauernautobahn (A10) von Salzburg bis Kärnten geliefert. Der Mann war zuerst als Geisterfahrer unterwegs. Als ihn die Polizei stoppen wollte, drehte er um und raste in richtiger Fahrtrichtung mit bis zu 200 Stundenkilometern davon, berichtete die Polizei am Sonntag.