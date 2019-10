Ein 49 Jahre alter Forstarbeiter wurde im Lesachtal verletzt. Seite Arbeitskollegen konnten ihn aus dem unwegsamen Gelände bergen und die Rettungskette in Gang setzen.

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. © Fuchs

Schon wieder kam es zu einem schweren Forstunfall: Nach dem am Wochenende im Mölltal ein Forstarbeiter schwer verletzt wurde, kam es am Samstag auch im Lesachtal zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein 49 Jahre alter Forstarbeiter aus Bosnien war nachmittags, bei Windwurfarbeitenin der Gemeinde Lesachtal in einer Seehöhe von rund 1700 Metern mit dem Schneiden von Ästen und Bäumen beschäftigt. Dabei wurde er von einem verspannten Windwurfbaum eingeklemmt und unbestimmten Grades verletzt.