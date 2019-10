Am 9. November laden die Gemeinden Kartitsch, Ober- und Untertilliach sowie Lesachtal zu einem Fest.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Musikkapellen des Tales spielen beim Talschaftsfest auf © KK/TVB

Vier Gemeinden, ein Lebensraum. Unter diesem Motto haben sich die Mandatare der Gemeinden Kartitsch, Ober- und Untertilliach sowie Lesachtal zu einem „Talschaftsparlament“ zusammengeschlossen. In Arbeitsgruppen werden Ideen, die die Region stärken und voranbringen, ausgearbeitet.

Erste Ergebnisse dieses Prozesses werden im Rahmen eines Talschaftsfestes am 9. November um 19.30 Uhr im Kultursaal Liesing in Lesachtal vorgestellt. Bürgermeister und Arbeitsgruppenleiter wollen den erstellten Maßnahmenplan allen interessierten Bürgern präsentieren. Unter anderem wird Ernst Steinicke (Uni Innsbruck) einen Impulsvortrag zum Thema „Chancen und Zukunft alpiner Täler“ halten.