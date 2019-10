Facebook

Fritz Unterweger, Lorenz Pichler, Engelbert Guggenberger, Peter Pichler, Ingeborg Guggenberger, Ingrid Sommer © KK/Weeber

Literatur will in der Gegenwart wieder mehr Gehör finden, denn Bücher öffnen dem Lesenden eine andere Welt und vermögen, ihn in seinem Leben zu bestärken. „Bücher, die mein Leben prägten.“ Unter diesem Ansatz präsentierte Dompropst Engelbert Guggenberger einen Querschnitt seiner Lieblingslektüre in der Aula der Neuen Musikmittelschule Kötschach, eingeladen vom Katholischen Familienwerk, dem Kulturverein Mauthen und der NMMS, musikalisch umrahmt von Peter und Lorenz Pichler sowie Dompropst Guggenberger persönlich. Verantwortlich für dieses Angebot zeichnete Christine Weeber.