Hartmut Aigner, Alexander Goller, Gottfried Hohenwarter, Robert Gruber © KK/Theatergruppe Lendorf

Mit der Farce „Charlys Tante“ von Thomas Brandon in einer Bearbeitung von Hans Gnant startet die Theatergruppe Lendorf in den Herbst. Am Freitag wurde die Premiere gefeiert. Weitere Aufführungstermine sind am 31. Oktober sowie 2. November, jeweils um 20 Uhr, im Kultursaal in Lendorf.